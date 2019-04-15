Судебные приставы наказали турецкую фирму за отказ обслуживать медоборудование на Урале
Свердловские приставы наказали турецкую компанию, занимающуюся поставкой медицинского оборудования на Урал.
Акционерное общество «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», зарегистрированное в Анкаре, должно было продать, доставить и смонтировать приборы для научно-производственной корпорации Нижнего Тагила. Однако так этого и не сделало, несмотря на то, что услуги были уже оплачены.
- Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП было арестовано имущество турецкой организации: медицинский светильник, небулайзеры и комплектующие к ним, стерилизатор, хирургический умывальник, щиток для физ.кабинета, а также серверы, бесперебойник, ленточные библиотеки, всего порядка 90 позиций, - сообщили в УФССП по Свердловской области.
Имущество передано на оценку, после этого медицинские приборы отправят в ТУ Росимущества, где их пустят с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU