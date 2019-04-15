Судебные приставы наказали турецкую фирму за отказ обслуживать медоборудование на Урале

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-15T07:51:49+03:00

При этом услуги уже были оплачены

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Свердловские приставы наказали турецкую компанию, занимающуюся поставкой медицинского оборудования на Урал.

Акционерное общество «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», зарегистрированное в Анкаре, должно было продать, доставить и смонтировать приборы для научно-производственной корпорации Нижнего Тагила. Однако так этого и не сделало, несмотря на то, что услуги были уже оплачены.

- Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП было арестовано имущество турецкой организации: медицинский светильник, небулайзеры и комплектующие к ним, стерилизатор, хирургический умывальник, щиток для физ.кабинета, а также серверы, бесперебойник, ленточные библиотеки, всего порядка 90 позиций, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Имущество передано на оценку, после этого медицинские приборы отправят в ТУ Росимущества, где их пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU