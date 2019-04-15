На Урале из-за коммунальной аварии без воды остался целый поселок

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-15T07:07:41+03:00

В устранении аварии задействованы бригады ОАО «ОТСК» в количестве 11 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Минувшей ночью в Кировградском округе произошла крупная коммунальная авария. Около 00:00 прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 219 миллиметров.

В результате обезвоженным оказался поселок Левиха. В населенном пункте «высохли» краны в 72 многоквартирных жилых домах, детском саду и школе.

- Образовательный процесс приостановлен до устранения коммунальной аварии. Организован подвоз питьевой воды, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В устранении аварии задействованы бригады ОАО «ОТСК» в количестве 11 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU