На Урале из-за коммунальной аварии без воды остался целый поселок
В школах временно отменили уроки
В устранении аварии задействованы бригады ОАО «ОТСК» в количестве 11 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в Кировградском округе произошла крупная коммунальная авария. Около 00:00 прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 219 миллиметров.
В результате обезвоженным оказался поселок Левиха. В населенном пункте «высохли» краны в 72 многоквартирных жилых домах, детском саду и школе.
- Образовательный процесс приостановлен до устранения коммунальной аварии. Организован подвоз питьевой воды, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В устранении аварии задействованы бригады ОАО «ОТСК» в количестве 11 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU