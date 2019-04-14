«Весь ободранный»: в Екатеринбурге из окна выпал мужчина
Следователи не нашли криминала
Фото: взято из сообщества «Инцидент-Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»
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В Екатеринбурге из окна двенадцатиэтажного здания выпал мужчина. Тело обнаружили возле жилого дома по адресу Волгоградская, 198. Об этом рассказал местный житель в сообществе «Инцидент-Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
- Похоже скинули. Весь порванный какой-то. Вся спина ободрана. Голова пробита и рука полуоторвана от падения, - пишут очевидцы в комментариях под записью.
В СКР по Свердловской области эту версию отвергли. Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга выезжали на места и пришли к предварительному выводу, что явных признаков криминальной смерти там не было.
ИСТОЧНИК KP.RU