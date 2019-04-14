В Каменск-Уральском задержали подозреваемого в серии краж и угонов
Полицейские Каменск-Уральского в течение трех месяцев сталкивались с одной и той же схемой краж. В конце марта к ним с очередным заявлением обратился 29-летний местный житель: у мужчины похитили ценности из квартиры, а также угнали автомобиль.
- Подозреваемого нашли в селе Каменского городского округа. Украденные вещи были при нем – вместе с ключами от иномарок потерпевших, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области. – Им оказался неработающий и ранее судимый 36-летний мужчина. Он освободился в 2017 году.
Его задержали. Следственный отдел возбудил уголовное дело. Вещи в настоящий момент находятся у законных владельцев.
ИСТОЧНИК KP.RU