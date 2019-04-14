2019-04-14T16:11:36+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском задержали подозреваемого в серии краж и угонов

Им стал 36-летний ранее судимый мужчина
Маргарита МАХОНИНА
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Вещи вернули законным владельцамВещи вернули законным владельцамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские Каменск-Уральского в течение трех месяцев сталкивались с одной и той же схемой краж. В конце марта к ним с очередным заявлением обратился 29-летний местный житель: у мужчины похитили ценности из квартиры, а также угнали автомобиль.

- Подозреваемого нашли в селе Каменского городского округа. Украденные вещи были при нем – вместе с ключами от иномарок потерпевших, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области. – Им оказался неработающий и ранее судимый 36-летний мужчина. Он освободился в 2017 году.

Его задержали. Следственный отдел возбудил уголовное дело. Вещи в настоящий момент находятся у законных владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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