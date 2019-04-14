В Екатеринбурге сгорел продуктовый склад
Пострадало оборудование и товар
Огонь потушили за часФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге начался пожар на продуктовом складе. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что огонь удалось ликвидировать в течение часа.
- Сообщение поступило в 4 часа утра. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров в здании на улице Новостроя, - добавили там. – Повредились продукты питания и торговое оборудование.
Для тушения на место прибыли 8 единиц техники и 23 спасателя. К пяти часам утра они начали проводить проливку и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU