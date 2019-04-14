В Екатеринбурге ночью на Объездной дороге столкнулись Toyota и Nissan

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-14T12:08:24+03:00

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Ночью в Екатеринбурге произошла авария: на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги столкнулись Nissan Note и Toyota. На место аварии отправились спасатели в составе 5 человек, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: предоставлено "Телевизионная группа "Служба спасения"СОВА"

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в ДТП пострадали оба водителя, а также пассажирка. Их с травмами различной степени тяжести доставили в 24-ю городскую больницу.

— Nissan Note двигался по регулируемому перекрестку на Объездной дороге со стороны Московской. Он поворачивал налево, на Амундсена, и столкнулся с Toyota, который двигался со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Московской, — объяснили там.

ИСТОЧНИК KP.RU