«Смог - каждому горожанину»: в центре Екатеринбурга вырубили деревья

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-14T11:27:54+03:00

Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook

Общественники обвинили в этом предпринимателя

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В Екатеринбурге – на улице Вайнера, напротив ТЦ «БУМ», спилили деревья. Об это сообщила жительница города и активистка – Елена Иванова в своем Facebook.

- Смог – каждому горожанину! А вообще не смешно, ни разу. Последний островок деревьев вырубили в ноль. Жажда наживы, - добавила Елена.

По словам активистов, на месте планируется коммерческая стройка Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook

По предположениям общественников, земля досталась некому предпринимателю, который и срубил деревья. По их словам, на этом месте планируют строить офисное здание.

Советник мэра города Екатерина Куземка заявила, что в понедельник узнает в комитете по благоустройству, кому помешали деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU