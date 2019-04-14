«Смог - каждому горожанину»: в центре Екатеринбурга вырубили деревья
В Екатеринбурге – на улице Вайнера, напротив ТЦ «БУМ», спилили деревья. Об это сообщила жительница города и активистка – Елена Иванова в своем Facebook.
- Смог – каждому горожанину! А вообще не смешно, ни разу. Последний островок деревьев вырубили в ноль. Жажда наживы, - добавила Елена.
По словам активистов, на месте планируется коммерческая стройка Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook
По предположениям общественников, земля досталась некому предпринимателю, который и срубил деревья. По их словам, на этом месте планируют строить офисное здание.
Советник мэра города Екатерина Куземка заявила, что в понедельник узнает в комитете по благоустройству, кому помешали деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU