2019-04-14T09:58:15+03:00
Звезды

Певица из Екатеринбурга голосом покорила Басту и Тимати

Для этого ей потребовался год подготовки
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личной страницы Ксении Андреевой в соцсети "ВКонтакте"Фото: взято с личной страницы Ксении Андреевой в соцсети "ВКонтакте"
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Ксения Андреева – певица из Екатеринбурга, выступающая под именем Sam, прошла отбор в шоу «Песни», которое выходит на ТНТ. Девушка выступила с композицией Read all about it, аккомпанируя себе на фортепьяно. Это ее вторая попытка пройти кастинг – в первый раз Ксения даже не попала в эфир.

- Это меня немного сломало. Но за год я изменила подход к музыке и стала слушать разные форматы, - добавила она, подчеркнув, что собирается попасть в Black Star.

После выступления Ксению попросили исполнить песню собственного сочинения. Только после нее девушку взяли в проект Баста и Тимати. В этом же выпуске в кастинге участвовала еще одна екатеринбурженка – Соня Бардакова. Однако отбор она не прошла.

Ранее в шоу прошли еще два жителя Среднего Урала – певец Максим Юдин, а также Stasya, которой тоже потребовался год, чтобы стать участницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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