«Много воздуха, открытая атмосфера»: Евгений Куйвашев планирует перенять наработки финского образования

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-14T09:12:13+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил финскую систему образования. В своем Instagram политик подчеркнул, что посетил страну в рамках командировки, специально для ознакомления с наработками в этой сфере.

- Финская система образования считается одной из лучших в мире, и нам очень интересен этот пример. В том числе — в плане организации пространств школ и университетов, - объяснил Куйвашев. - То, что мы увидели, сильно отличается от традиционных российских школ и вузов. Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера.

Губернатор добавил, что знания пригодятся чиновникам при подготовке к Универсиаде-2023. Согласно их плану, к мероприятию УрФУ получит новый кампус, который «не будет уступать европейским аналогам». Куйвашев также анонсировал появление в регионе «интересного образовательного проекта» от «Группы ЧТПЗ», глава которой посетил Финляндию вместе с губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU