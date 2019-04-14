В центре Екатеринбурга загорелся гриль-бар

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-14T08:13:58+03:00

В МЧС по Свердловской области добавили, что посетители самоэвакуировались Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге загорелся гриль-бар, расположенный на улице 8 марта. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что посетители - 10 человек, смогли покинуть одноэтажное здание без помощи пожарных.

- Мы получили сообщение вечером 13 апреля. Горел утеплитель на кровле отдельностоящего здания. К моменту приезда спасателей площадь пожара достигла 10 квадратных метров, - добавили в пресс-службе МЧС.

С огнем справились за семь минут. Для этого к бару прибыли две единицы техники и 7 спасателей. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU