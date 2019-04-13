За один вечер на дорогах Екатеринбурга сбили двух детей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-13T14:18:18+03:00

В обоих случаях на место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники перебегали проезжую часть в неположенном месте или на красный свет

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В Екатеринбурге в пятницу вечером сразу два ребенка серьезно пострадали в ДТП на городских дорогах. Школьники перебегали проезжую часть в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Первый инцидент произошел возле дома № 50 по улице Амундсена, где 36-летний автолюбитель за рулем ВАЗ-2113 наехал на 9-летнюю девочку.

- С места ДТП бригада скорой медицинской помощи отвезла школьницу в ДГКБ №9. После осмотра и обработки ссадин врачи отпустили ребенка домой, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Местные жители называют этот участок по улице Амундсена очень опасным. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Второй случай произошел в 19-40 на улице 40 лет ВЛКСМ возле дома №10, где 26-летний водитель иномарки Hyundai Solaris сбил 14-летнего школьника, который перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Инцидент произошел из-за того, что школьник побежал на красный свет. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Парня также доставили в ДШКБ №9, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU