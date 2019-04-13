2019-04-13T14:03:17+03:00
Звезды

Посвящение Кобейну: в Екатеринбурге готовят баттл с участием сына Глеба Самойлова, депутата Гордумы и основателя «Старого Нового рока»

На встрече прозвучат хиты группы Nirvana
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На встрече обещают разбить гитаруНа встрече обещают разбить гитаруФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 14 апреля музыканты готовят баттл, посвященный лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. На мероприятии в баре по адресу: Малышева, 39, выступят две группы, которые исполнят акустические и электронные версии хитов культовой американской группы.

В качестве специального гостя выступил сын одного из лидеров группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов-младший. Он исполнит сет с вокалисткой одной из местных групп.

Нападающий ФК "Урал" о концерте-посвящении Курту Кобейну.Видео: предоставлено организаторами

Среди гостей, которые придут на концерт – депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, общественница Евгения Чудновец, нападающий ФК "Урал" Владимир Ильин и руководитель рок-фестиваля «Старый Новый рок» Евгений Горенбург. Встреча начнется в 17 часов. Организаторы обещают повторить фирменный «финт» лидера Nirvana, разбив на импровизированной сцене гитару.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

- Курт Кобейн для меня олицетворяет трагедию человека, достигшего абсолютного успеха. Мы все всю жизнь как белка в колесе мчимся к головокружительному фурору, но не задумываемся о том, что часто за ним пустота. Лидер Nirvana искал всю жизнь безусловную и абсолютную любовь, какую получал в детстве от мамы и папы. Но ее нельзя найти, ведь тебя всегда любят за что-то. Философия Курта заключалась в человечности, - говорит организатор баттла Павел «ИВРОН» Пивоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллионеры: Россель заработал за год больше Чернецкого
Свердловскому губернатору добавили неделю отпуска
В Екатеринбурге не станут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
Общественность Екатеринбурга одобрила строительство биатлонного центра на месте захоронения репрессированных
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной помощи онкобольным
«БКС Брокер» знает, как экономично купить валюту к праздникам
Дополнительные доходы Свердловской области направят на юбилей Екатеринбурга
Больше ярмарок! Мэр Екатеринбурга подписал новое постановление
До конца года доступ к газу получат еще 20 тысяч свердловчан
На Урале наказали инспектора колонии, застрелившего на нелегальной охоте лося
Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро
Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде
Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню
54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов
При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях