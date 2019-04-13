Посвящение Кобейну: в Екатеринбурге готовят баттл с участием сына Глеба Самойлова, депутата Гордумы и основателя «Старого Нового рока»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-13T14:03:17+03:00

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В Екатеринбурге 14 апреля музыканты готовят баттл, посвященный лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. На мероприятии в баре по адресу: Малышева, 39, выступят две группы, которые исполнят акустические и электронные версии хитов культовой американской группы.

В качестве специального гостя выступил сын одного из лидеров группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов-младший. Он исполнит сет с вокалисткой одной из местных групп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702993" frameborder="0"></iframe> Нападающий ФК "Урал" о концерте-посвящении Курту Кобейну.Видео: предоставлено организаторами

Среди гостей, которые придут на концерт – депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, общественница Евгения Чудновец, нападающий ФК "Урал" Владимир Ильин и руководитель рок-фестиваля «Старый Новый рок» Евгений Горенбург. Встреча начнется в 17 часов. Организаторы обещают повторить фирменный «финт» лидера Nirvana, разбив на импровизированной сцене гитару.

Фото: организаторы

- Курт Кобейн для меня олицетворяет трагедию человека, достигшего абсолютного успеха. Мы все всю жизнь как белка в колесе мчимся к головокружительному фурору, но не задумываемся о том, что часто за ним пустота. Лидер Nirvana искал всю жизнь безусловную и абсолютную любовь, какую получал в детстве от мамы и папы. Но ее нельзя найти, ведь тебя всегда любят за что-то. Философия Курта заключалась в человечности, - говорит организатор баттла Павел «ИВРОН» Пивоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU