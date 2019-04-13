Посвящение Кобейну: в Екатеринбурге готовят баттл с участием сына Глеба Самойлова, депутата Гордумы и основателя «Старого Нового рока»
В Екатеринбурге 14 апреля музыканты готовят баттл, посвященный лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. На мероприятии в баре по адресу: Малышева, 39, выступят две группы, которые исполнят акустические и электронные версии хитов культовой американской группы.
В качестве специального гостя выступил сын одного из лидеров группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов-младший. Он исполнит сет с вокалисткой одной из местных групп.
Нападающий ФК "Урал" о концерте-посвящении Курту Кобейну.Видео: предоставлено организаторами
Среди гостей, которые придут на концерт – депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, общественница Евгения Чудновец, нападающий ФК "Урал" Владимир Ильин и руководитель рок-фестиваля «Старый Новый рок» Евгений Горенбург. Встреча начнется в 17 часов. Организаторы обещают повторить фирменный «финт» лидера Nirvana, разбив на импровизированной сцене гитару.
Фото: организаторы
- Курт Кобейн для меня олицетворяет трагедию человека, достигшего абсолютного успеха. Мы все всю жизнь как белка в колесе мчимся к головокружительному фурору, но не задумываемся о том, что часто за ним пустота. Лидер Nirvana искал всю жизнь безусловную и абсолютную любовь, какую получал в детстве от мамы и папы. Но ее нельзя найти, ведь тебя всегда любят за что-то. Философия Курта заключалась в человечности, - говорит организатор баттла Павел «ИВРОН» Пивоваров.
ИСТОЧНИК KP.RU