2019-04-12T17:09:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге не станут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Цена на билеты не менялась с 2017 года
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Однако цену на проезд поднимут в Екатеринбургском метрополитенеОднако цену на проезд поднимут в Екатеринбургском метрополитенеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах. В итоге администрация города не стала рассматривать этот вопрос.

- Несмотря на рост цен на топливо и запчасти, а также увеличение других расходов, цена должна сохраниться на прежнем уровне, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Глава города взял вопрос на особый контроль. Профильные специалисты уже провели работу по анализу ситуации. Компенсировать затраты перевозчикам планируют за счет субсидий.

В администрации напомнили, что цена на проезд в общественном транспорте не повышалась с 2017 года. Однако это не касается Екатеринбургского метрополитена, где стоимость проезда повысят на 4 рубля. В частности, чтобы отремонтировать старые вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественность Екатеринбурга одобрила строительство биатлонного центра на месте захоронения репрессированных
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной помощи онкобольным
«БКС Брокер» знает, как экономично купить валюту к праздникам
Дополнительные доходы Свердловской области направят на юбилей Екатеринбурга
Больше ярмарок! Мэр Екатеринбурга подписал новое постановление
До конца года доступ к газу получат еще 20 тысяч свердловчан
На Урале наказали инспектора колонии, застрелившего на нелегальной охоте лося
Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро
Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде
Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню
54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов
При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях