В Екатеринбурге не станут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-12T17:09:24+03:00

Цена на билеты не менялась с 2017 года

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах. В итоге администрация города не стала рассматривать этот вопрос.

- Несмотря на рост цен на топливо и запчасти, а также увеличение других расходов, цена должна сохраниться на прежнем уровне, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Глава города взял вопрос на особый контроль. Профильные специалисты уже провели работу по анализу ситуации. Компенсировать затраты перевозчикам планируют за счет субсидий.

В администрации напомнили, что цена на проезд в общественном транспорте не повышалась с 2017 года. Однако это не касается Екатеринбургского метрополитена, где стоимость проезда повысят на 4 рубля. В частности, чтобы отремонтировать старые вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU