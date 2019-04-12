В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной помощи онкобольным

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-12T15:28:33+03:00

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На Среднем Урале появятся несколько центров по оказанию амбулаторной медпомощи онкобольным. Об этом заявил глава свердловского Минздрава Андрей Цветков на совещании по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и развитию технологий ядерной медицины под руководством Полномочного представителя Президента в УрФО Николая Цуканова.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение», для оказания первичной специализированной помощи амбулаторно и в условиях дневного стационара областным Минздравом будет открыто 20 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2019 году планируется их открытие в Верхней Пышме и Екатеринбурге, - сказал министр.

Министр подчеркнул, что на Среднем Урале реализована система ранней диагностики раковых заболеваний, в том числе с применением современных методов диагностики злокачественных новообразований. Благодаря телемедицине и выезду специалистов в территории увеличивается охват населения, прошедших диагностику.

- Предусмотрено внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических, комбинированных хирургических методов лечения с использованием иммунологических, в том числе инновационных методов таргетной терапии и таргетной иммунотерапии, внедрение современных средств и систем с направленной доставкой лекарственных веществ, инновационных технологий персонализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также технологий ядерной медицины, - резюмировал Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU