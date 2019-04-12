В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной помощи онкобольным
На Среднем Урале появятся несколько центров по оказанию амбулаторной медпомощи онкобольным. Об этом заявил глава свердловского Минздрава Андрей Цветков на совещании по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и развитию технологий ядерной медицины под руководством Полномочного представителя Президента в УрФО Николая Цуканова.
- В рамках национального проекта «Здравоохранение», для оказания первичной специализированной помощи амбулаторно и в условиях дневного стационара областным Минздравом будет открыто 20 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2019 году планируется их открытие в Верхней Пышме и Екатеринбурге, - сказал министр.
Министр подчеркнул, что на Среднем Урале реализована система ранней диагностики раковых заболеваний, в том числе с применением современных методов диагностики злокачественных новообразований. Благодаря телемедицине и выезду специалистов в территории увеличивается охват населения, прошедших диагностику.
- Предусмотрено внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических, комбинированных хирургических методов лечения с использованием иммунологических, в том числе инновационных методов таргетной терапии и таргетной иммунотерапии, внедрение современных средств и систем с направленной доставкой лекарственных веществ, инновационных технологий персонализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также технологий ядерной медицины, - резюмировал Цветков.
ИСТОЧНИК KP.RU