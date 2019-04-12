«БКС Брокер» знает, как экономично купить валюту к праздникам

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-12T14:36:15+03:00

Каждый клиент с помощью брокера может совершать операции с валютой на Московской бирже

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Собираясь за границу на длинные майские выходные, россияне меняют валюту в обменниках или банках.

Но это невыгодно – банки и обменные пункты зарабатывают на этом. Конечно, если суммы небольшие, потери при обмене будут незначительные. Но если вы не хотите терять ни рубля и совершать выгодные операции, то стоит знать о покупке валюты на бирже.

Банки и обменники добавляют свои проценты к биржевому курсу, рассказали специалисты «БКС Брокер». Поэтому биржевой курс всегда будет выгоднее. Чтобы получить самостоятельный доступ на валютный рынок, нужно удаленно открыть счет в «БКС Брокер» (без посещения офиса).

- Каждый клиент с помощью брокера может совершать операции с валютой на Московской бирже, - уточнил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Для совершения сделки нужно лишь установить приложение и самостоятельно совершать операции по покупке или продаже валюты.

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ и работает на рынке уже 23 года.

ИСТОЧНИК KP.RU