2019-04-12T14:44:51+03:00
Экономика

Дополнительные доходы Свердловской области направят на юбилей Екатеринбурга

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Наталья КсенофонтоваФото: Наталья Ксенофонтова
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Стабильная экономическая ситуация на Среднем Урале позволила увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам региональной казны. Дополнительные средства планируют направить на нацпроекты, поручения губернатора и подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Прогноз по доходам бюджета предлагается увеличить на 4,5 миллиарда рублей. Таким образом общий объем доходов региона составит 254,2 миллиарда. За счет собственных средств и целевых межбюджетных поступлений планируется на 11 миллиардов рублей увечить и расходы региональной казны, которые теперь составят 268,4 миллиарда.

- Мы фиксируем «технический дефицит», так как заводим в бюджет остатки средств, появившихся в региональной казне в конце прошлого года, это дотации из федерального бюджета, ассигнования дорожного фонда, собственные переходящие остатки, - пояснила министр финансов Галина Кулаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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