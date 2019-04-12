2019-04-12T14:09:59+03:00
Общество

Больше ярмарок! Мэр Екатеринбурга подписал новое постановление

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Центр организации выставок и ярмарокФото: Центр организации выставок и ярмарок
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении в городе новой череды ярмарок выходного дня.

Согласно документу торговые ряды развернутся 13 и 14 апреля, а также 27 и 28 апреля, 11 и 12 мая с 9:00 до 17:00 на Площади 1905 года.

В ближайшие выходные прилавки будут заполнены разнообразной продукцией местных сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств.

- Прилавки ярмарочных палаток и трейлеров будут изобиловать разнообразием колбасных и мясных деликатесов, овощами и фруктами, грибами и ягодами, орехами и сухофруктами. Также гости смогут продегустировать и приобрести сладости и мед, - рассказали в Центре организации выставок и ярмарок.

На время работы ярмарки парковка на Площади 1905 года будет закрыта - с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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