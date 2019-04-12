До конца года доступ к газу получат еще 20 тысяч свердловчан

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-12T13:27:19+03:00

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До конца этого года на Среднем Урале увеличится число жителей, в чьи дома будет проведен газ.

Если в 2018-м в регионе такую возможность получили 4050 домов, то в 2019-м власти намерены обеспечить газом еще 6074 домов, в которых проживает 20 тысяч уральцев.

- Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также в рамках инвестиционных программ на развитие систем газоснабжения в Свердловской области направляются около 1 миллиарда рублей. Сдается порядка 500 километров газовых сетей, газ подводится к новым населенным пунктам. Повышается эффективность инвестиций в развитие газоснабжения, усилен контроль за строительством объектов газоснабжения, на которые направляются средства областного бюджета, - сказал и.о. главы региона Алексей Орлов.

На развитие региональной системы газоснабжения планируется направить 1,2 миллиарда рублей. Объем финансирования из областного бюджета составит без малого 500 миллионов.

Во второй половине апреля стартует второй этап строительства 50-километровой сети в Билимбае и Новоуткинске, где по окончании работ с печного на газовое отопление смогут перейти жители 1100 домов частного сектора и крупнейшие поселки городского округа Первоуральск с численностью населения свыше 12 тысяч человек. В середине мая первую ветку газопровода начнут проводить в западной части Нижней Туры.

ИСТОЧНИК KP.RU