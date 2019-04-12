2019-04-12T11:41:10+03:00
Общество

Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже привыкнувшим екатеринбуржцам к 15-градусному теплу придется приготовиться к похолоданию. Минусовой температуры синоптики не обещают, однако в предстоящие выходные станет прохладнее в три раза.

В пятницу, 12 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +15, +20 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1, +4. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 апреля, сохранится пасмурная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем +1,+6 градусов, ночью до -1, -6. Ветер западный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро
Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде
Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню
54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов
При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях