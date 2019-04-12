Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-12T11:41:10+03:00

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Уже привыкнувшим екатеринбуржцам к 15-градусному теплу придется приготовиться к похолоданию. Минусовой температуры синоптики не обещают, однако в предстоящие выходные станет прохладнее в три раза.

В пятницу, 12 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +15, +20 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1, +4. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 апреля, сохранится пасмурная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем +1,+6 градусов, ночью до -1, -6. Ветер западный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU