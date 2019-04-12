На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-12T10:47:53+03:00

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В Свердловской области зафиксирован рост долгов по зарплате. По результатам исследования Свердловскстата, работодатели не выплатили своим сотрудникам 39,1 миллиона рублей.

По сравнению с мартом это больше на 2,3 миллиона. А если сравнить показатели с прошлым годом, то они взлетели в 25,8 раза.

Среди компаний-должников фирмы по производству электродвигателей; по производству радио и телепередающей аппаратуры; по перевозке воздушным пассажирским транспортом; по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; по разведению крупного рогатого скота; по производству пара и горячей воды котельными; по производству кирпича, черепицы и прочих строительных материалов из обожженной глины, а также по подготовке водителей.

В общей сложности на этих предприятиях работают 872 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU