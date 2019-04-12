2019-04-12T09:58:00+03:00
Общество

Шесть свердловских городов на два дня накроет смог

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Специалисты объявили первую степень опасностиСпециалисты объявили первую степень опасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Юг региона на ближайшие два дня накроет смог.

- С 17 часов 11 апреля до 20 часов 13 апреля по югу Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщили в Уралгидрометцентре.

Вредный туман окутает шесть уральских городов: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ревдау, Сухой Лог и Верхнюю Пышму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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