Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Специалисты объявили первую степень опасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Юг региона на ближайшие два дня накроет смог.
- С 17 часов 11 апреля до 20 часов 13 апреля по югу Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщили в Уралгидрометцентре.
Вредный туман окутает шесть уральских городов: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ревдау, Сухой Лог и Верхнюю Пышму.
ИСТОЧНИК KP.RU