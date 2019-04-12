Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-12T09:35:00+03:00

Через два года интервал движения в метро должен сократиться до 3 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга намерена усилить работу по развитию метрополитена и обновлению вагонов.

Большая часть составов приобретена еще в конце 80-х годов. С учетом 30-летнего срока эксплуатации уже в 2020-м необходимо обновить практически все поезда - купить новые или капитально отремонтировать существующие.

Однако первый вариант городу не потянуть, стоимость новых вагонов обойдется в 240-280 миллионов рублей. Капитальный же ремонт встанет в 110 миллионов, что позволит сэкономить деньги и при этом продлить срок эксплуатации вагонов еще на 15 лет.

- Всего в Екатеринбургском метрополитене 15 составов. Два из них подземка отремонтировала на свои деньги. При том, что сегодня тариф на проезд ниже себестоимости перевозки, которая составляет 31,04 рубля. В связи с этим Администрация субсидирует затраты предприятия. Дальше предприятие будет опираться на собственную инвестиционную программу, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Благодаря инвестиционной программе будут отремонтированы 11 составов и закуплены новые. В итоге к 2020 году планируется сократить интервал движения в метро до 3,5, а еще через два года - до 3 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU