Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде
Стало известно место прощания с уральским миллиардером Владиславом Тетюхиным. Оно пройдет 13 апреля в ДК им. Агаркова в Верхней Салде с 12:00 до 15:00.
Владислав Валентинович ушел из жизни на 87 году жизни после тяжелой болезни.
- Это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона. Из жизни ушел признанный мэтр титановой отрасли, изобретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный человек, который каждый день стремился менять мир к лучшему, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Этим человеком восхищались все жители нашей необъятной страны. Состоятельный человек, миллионер, в 80 лет он продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил, и на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь.
Уральский лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле оказался на грани закрытия.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU