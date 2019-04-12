Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-12T09:27:33+03:00

Владислав Валентинович ушел из жизни на 87 году жизни

Изменить размер текста: A A

Стало известно место прощания с уральским миллиардером Владиславом Тетюхиным. Оно пройдет 13 апреля в ДК им. Агаркова в Верхней Салде с 12:00 до 15:00.

Владислав Валентинович ушел из жизни на 87 году жизни после тяжелой болезни.

- Это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона. Из жизни ушел признанный мэтр титановой отрасли, изобретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный человек, который каждый день стремился менять мир к лучшему, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Этим человеком восхищались все жители нашей необъятной страны. Состоятельный человек, миллионер, в 80 лет он продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил, и на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694835" frameborder="0"></iframe> Уральский лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле оказался на грани закрытия.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU