2019-04-12T09:27:33+03:00
Общество

Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде

Владислав Валентинович ушел из жизни на 87 году жизни
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Знаменитый меценат скончался после тяжелой болезниЗнаменитый меценат скончался после тяжелой болезниФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно место прощания с уральским миллиардером Владиславом Тетюхиным. Оно пройдет 13 апреля в ДК им. Агаркова в Верхней Салде с 12:00 до 15:00.

Владислав Валентинович ушел из жизни на 87 году жизни после тяжелой болезни.

- Это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона. Из жизни ушел признанный мэтр титановой отрасли, изобретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный человек, который каждый день стремился менять мир к лучшему, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Этим человеком восхищались все жители нашей необъятной страны. Состоятельный человек, миллионер, в 80 лет он продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил, и на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь.

Уральский лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле оказался на грани закрытия.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро
Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню
54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов
При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях