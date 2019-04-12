При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-12T07:20:34+03:00

Мужчина получил ожоги и был госпитализирован

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На одном из заводов Нижнего Тагила минувшим вечером произошел взрыв. Как выяснилось чуть позже, в цеху хлопнула паровоздушная смесь метанола. В результате ЧП пострадал рабочий.

- Разрушений нет. Пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место происшествия выезжали 15 огнеборцев на пяти машинах. К счастью, пожара после взрыва не произошло и проведение спасательных работ не потребовалось.

На производственный процесс происшествие не повлияло. Угрозы для работников предприятия, жителей города, а также окружающей среды нет.

ИСТОЧНИК KP.RU