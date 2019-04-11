2019-04-11T17:14:32+03:00
Общество

В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов

С начала года они получили более 500 заявлений
Маргарита МАХОНИНА
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Сегодня паркующимся на газонах водителям выписывает штрафы администрация городаСегодня паркующимся на газонах водителям выписывает штрафы администрация городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что с начала 2019 года им поступило более 500 жалоб на автовладельцев, которые паркуются на газонах. При этом в ведомстве напомнили, что не могут воздействовать на таких водителей.

- Ответственность за парковку транспорта на территории объектов благоустройства находится в компетенции администрации города, - объяснили в Управлении ГИБДД России по Свердловской области. – Это предусмотрено статьей 16 законодательства региона.

История с водителями, которые паркуются на газонах и оспаривают штрафы, началась в 2016 году, когда Свердловский областной суд удовлетворил иск жителя Дегтярска Александра Ерошкина и отменил региональный закон. После этого чиновники три раза пытались сохранить практику штрафов, но сталкивались с новыми исками, отменой правил благоустройства в Екатеринбурге, вмешательством Верховного и Конституционного судов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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