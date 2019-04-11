2019-04-11T16:48:41+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях

Приобретая автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Лизинг запускает программу на приобретение специальной серии автомобилей Volvo S90 T4 FWD Inscription для юридических лиц. Стоимость транспортного средства по специальному предложению начинается от 2,750 млн рублей.

В рамках новой программы ВТБ Лизинг окажет клиенту помощь в подготовке документов на покупку, оформлении страхового полиса, а также постановке автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

- Компании малого и среднего бизнеса традиционно уделяют большое внимание обновлению своего автопарка в весенний период. Наша совместная программа с одним из лидеров мирового автопрома – компанией Volvo – позволит нашим клиентам приобрести транспортные средства высокого качества и уровня безопасности на наиболее выгодных условиях, – прокомментировал Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг.

Предложение ВТБ Лизинг действует до 30 июня текущего года и распространяется на модификацию Volvo S90 T4 FWD Inscription 2019 года выпуска мощностью 190 л. с. с автоматической коробкой передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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