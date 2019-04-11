2019-04-11T16:44:23+03:00
Политика

«Надеюсь на поддержку земляков»: Антон Шипулин сдал документы для участия в выборах

Спортсмен пошел в политику сразу после того, как оставил спорт
Лев ИСТОМИН
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Шипулину будет несложно разобраться в вопросах спортаШипулину будет несложно разобраться в вопросах спортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Олимпийский чемпион Антон Шипулин 11 апреля подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», которая определится с кандидатурой на довыборах в Госдуму по Серовскому городскому округу.

Окончательное решение будет за региональным организационным комитетом партии.

- Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз, - кратко прокомментировал Шипулин свои действия.

Спортсмен принял решение завершить профессиональную карьеру в декабре 2018 года.

- Ухожу из большого спорта. Решение завершить карьеру – окончательное. Меня ждут открытия, которыми я буду доволен, - заявил тогда олимпийский чемпион.

О решении принять участие в довыборах Шипулин объявил 23 марта во время встречи в Серове. О предвыборной программе бывшего профессионального спортсмена пока ничего не известно. Он только отметил, что вопросами спорта в Госдуме ему будет заниматься проще.

Свою поддержку Шипулину высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько.

В начале апреля о своем намерении идти в Госдуму по Серовскому городскому округу объявила и общественница Евгения Чудновец. Деньги на предвыборную кампанию она решила позаимствовать у сторонников, что «не идти на поклон к олигархам».

Выборы пройдут осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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