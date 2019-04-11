2019-04-11T16:49:20+03:00
Экономика

Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России

С момента запуска в «ВТБ Мои Инвестиции» работают более 55 тысяч пользователей, которые совершили миллион сделок
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Соответствующее разрешение было выдано Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Робоэдвайзер помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты, сервис автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени он отслеживает состояние портфеля и, в случае необходимости, предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.

Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.

- Среди брокерских приложений у нашего робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Для нас большая честь стать первой в России аккредитованной платформой с данным сервисом. Уверен, это сделает работу в «ВТБ Мои Инвестиции» еще более удобной и поможет розничным инвесторам увеличить свой капитал. По нашим прогнозам, в ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тысяч наших клиентов, – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

С момента запуска в «ВТБ Мои Инвестиции» работают более 55 тысяч пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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