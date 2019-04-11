Извиняться не придется: художники из Екатеринбурге разрисовали многоэтажки Грозного
Екатеринбургские художники из стрит-арт-команды Spektr разрисовала оригинальными 3D-граффити многоэтажные дома в столице Чечни.
Фото: предоставлено Сергеем Малаховым
На стенах появились изображения национального чеченского инструмента вайнахов - пондур, холодное оружие – кинжал, нагрудное украшение и даже средневековая башня.
Фото: предоставлено Сергеем Малаховым
- Инициатива проекта принадлежит мэрии Грозного, где достаточно молодая команда. С учетом специфики Северного Кавказа мы выбрали достаточно интересную тему, внимательно изучили национальный республиканский музей. Потом выбрали артефакты, которые характеризуют специфику республики, - рассказал "КП-Екатеринбург" участник стрит-арт команды Spektr Сергей Малахов.
Фото: предоставлено Сергеем Малаховым
Отметим, что главный архитектор Грозного Хамид Тайценов уверен, что граффити станет следующим шагом в развитии столицы Чечни.
Фото: предоставлено Сергеем Малаховым
ИСТОЧНИК KP.RU