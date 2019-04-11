2019-04-11T15:50:32+03:00
Общество

Извиняться не придется: художники из Екатеринбурге разрисовали многоэтажки Грозного

На зданиях появились граффити музейных экспонатов и холодного оружия в 3D
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Сергеем МалаховымФото: предоставлено Сергеем Малаховым
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Екатеринбургские художники из стрит-арт-команды Spektr разрисовала оригинальными 3D-граффити многоэтажные дома в столице Чечни.

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

На стенах появились изображения национального чеченского инструмента вайнахов - пондур, холодное оружие – кинжал, нагрудное украшение и даже средневековая башня.

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

- Инициатива проекта принадлежит мэрии Грозного, где достаточно молодая команда. С учетом специфики Северного Кавказа мы выбрали достаточно интересную тему, внимательно изучили национальный республиканский музей. Потом выбрали артефакты, которые характеризуют специфику республики, - рассказал "КП-Екатеринбург" участник стрит-арт команды Spektr Сергей Малахов.

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

Отметим, что главный архитектор Грозного Хамид Тайценов уверен, что граффити станет следующим шагом в развитии столицы Чечни.

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

Фото: предоставлено Сергеем Малаховым

ИСТОЧНИК KP.RU

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