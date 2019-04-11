В Екатеринбурге по новому закону о животных десятки псов с ПКС могут вновь оказаться на улице

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-11T15:25:02+03:00

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Еще недавно зоозащитники по всей стране радовались тому, что Госдума наконец-то, спустя восемь лет ожидания, приняла закон об ответственном обращении с животными. Однако на практике оказалось, что не все так радужно.

Теперь подрядчики будут отлавливать бездомных псов, лечить их, стерилизовать, ставить на ухо чип, после чего неагрессивных животных возвращать обратно на улицу. Казалось, бы сотни собак смогут избежать усыпления, но и здесь, по мнению волонтеров, есть опасность.

- Вроде бы ничего плохого, собаки стерильны, привиты, чипированы, не опасны для окружающих. Но для самих собак выпуск в городскую среду - это большая опасность! Они уже очень зависят от человека и его заботы. Лишившись этой опеки и оказавшись во враждебной, городской среде, они просто погибнут. Именно поэтому мы вынуждены просить о помощи, - говорят сотрудники ПКС в Екатеринбурге.

Волонтеры в срочном порядке ищут для обитателей Пункта хозяев или хотя бы временные передержки. В противном случае через 30 дней 69 собак снова окажутся на улице.

Желающих помочь собакам, просят обращаться к Анне Вайман по телефону, вотсапу, вайберу по номеру 8-912-265-94-70 или в соцсети - https://vk.com/id134327549.

Задать дополнительный вопросы о собаках можно по телефонам: 8-963-03-255-03 или 8-912-265-94-70

Познакомиться с собаками можно в любой день кроме понедельника с 10:00 до 19:00 (обед с 12:00 до 13:00, выгул собак до 16:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3, заезд на машине с Гурзуфской, 40. Территория СпецАвтоБазы. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU