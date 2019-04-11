Все диагностические больницы Свердловской области объединят в структуру онкодиспансера

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-11T15:02:58+03:00

Пока в структуру войдут филиалы онкодиспансера в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области создадут диагностический референсный центр – объединение всех медицинских отделений, где проводят диагностику. Он появится на базе областного онкодиспансера. На первых этапах в структуру войдут его филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины.

- Это пространство для всех врачей, которые участвуют в лечении пациента. Рентгенологи, радиологи, клиницисты и средний медперсонал получат доступ к электронным медкартам. Они смогут дополнять его материалами и помогут сформировать лечение, - рассказал руководитель диагностического центра онкодиспансера Виктор Кузнецов.

После создания единой системы все диагностические отделения начнут работать по 12 часов, без перерыва на обед и выходных. В Минздраве уточнили, что планируют организовать «плановую ротацию кадров», чтобы уравнять квалификацию врачей между больницами.

ИСТОЧНИК KP.RU