Екатеринбуржец отсудил 100 тысяч за дорожную яму, скрытую лужей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-11T12:50:04+03:00

Самого водителя тоже признали виновным на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не заметил выбоину и в результате попал в ДТП

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Автовладелец из Екатеринбурга засудил дорожников за яму, въехав в которую мужчина попал в ДТП.

На улице Альпинистов Сергей на Toyota Camry заехал в лужу, которая скрывала выбоину, и повредил машину. По оценке экспертов, восстановление авто обойдется в 124 685 рублей.

Сергей подал иск к Управлению автомобильных дорог и «Трест Уралтрансспецстрой». В заявлении мужчина просил взыскать сумму ремонта, траты на оценщика, юриста и госпошлину - всего 145,6 тысячи рублей.

Суд, признал виновником «Трест Уралтрансспецстрой», так как согласно госконтракту 2017 года, обязанность по содержанию данной дороги возложена на компанию. Ответчика обязали выплатить автомобилисту 116,5 тысячи рублей.

Такой вердикт не устроил обе стороны, и они подали апелляцию в Свердловский областной суд. Сергей просил удовлетворить требования в полном объеме. «Трест Уралтрансспецстрой» настаивал на том, что лужа образовалось из-за отсутствия ливневой канализации, за которую не несет ответственности.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования Сергея. При этом суд согласился с определением степени вины истца и ответчика: 20% и 80%. Сергей, управляя автомобилем со скоростью 30 км/ч и видя, что на проезжей части дороги установлены предупреждающие знаки о снижении скорости до 20 км/ч, не снизил скорость, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Но установка знаков не освобождает ответчика от обязанности следить за состоянием дороги.

Решение оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU