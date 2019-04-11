«Екатеринбург-Арена» станет площадкой для общегородского школьного выпускного

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-11T12:24:38+03:00

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Мэрия Екатеринбурга планирует организовать для всех учащихся 11-х классов красочный и необычный выпускной. Для этого местные власти подготовят масштабную праздничную программу, которую проведут на стадионе «Екатеринбург-Арена».

- Проект «Алые паруса» вышел далеко за рамки общегородского события, став финалистом единственной европейской премии событийного маркетинга – European Best Event Awards в номинации «Лучшее городское событие», - отметила Екатерина Сибирцева. - В Екатеринбурге мы хотим также создать свою добрую традицию, проведя этот замечательный праздник на уровне города, который важен, как и для самих учеников, так и для их родителей и педагогов.

Но на выборе места проведения сюрпризы не заканчиваются. Общегородской выпускной хотят совместить с международным фестивалем Ural Music Night.

Праздник начнется 28 июня в 18:00 и закончится свето-пиротехническим спектаклем. Выпускников и их родителей ждут урок Post scriptum, перерыв на «Перемену», а также дискотека с выступлением музыкальных групп и известным диджеем.

ИСТОЧНИК KP.RU