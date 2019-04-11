В Артемовском из-за прорыва трубы обезвоженными остались 80 домов, больница и детские сады
В Артемовском прокуратура выясняет обстоятельства коммунальной аварии, из-за которой без холодной воды остались 80 жилых домов, больница, два детских садика и школа.
Из-за прорыва магистрального водопровода на улице Ленина в школе даже отменили некоторые уроки. А к многоквартирникам и социальным объектам пришлось организовать подвоз воды машинами.
- Сотрудниками прокуратуры установлено, что по договору аренды эксплуатирующей организацией системы водоснабжения в Артемовском является ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания», на балансе которой находится магистральный водопровод на ул. Ленина. В ходе надзорных мероприятий будут проинспектированы пункты выдачи воды на предмет достаточности обеспечения населения питьевой водой, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Главе Артемовского городского округа и директору ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» внесено требование незамедлительно принять меры для устранения последствий аварии на сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU