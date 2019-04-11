В магазине Екатеринбурга изъяли крупную партию «серой» цифровой и бытовой техники

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-11T11:27:42+03:00

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Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с полицейскими изъяли в одном из магазинов 763 единицы «серой» цифровой и бытовой техники. Это телефоны, фотоаппараты и пылесосы, маркированные известными брендами: Nikon, Canon, Samsung, Olympus, Xiaomi, Apple, Meizu, Honor, Рhilips. Технику продавал филиал одной из крупных международных сетей магазинов.

- На упаковках изъятых товаров не было информации на русском языке, а также знака «ЕАЭС», подтверждающий сертификацию для реализации на внутреннем рынке, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Изъятую технику направили на экспертизу, которая определит стоимость товара. Таможенники дали предпринимателю неделю, чтобы предоставить документы, которые подтвердят законность ввоза товаров.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел сразу по нескольким статьям: «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

ИСТОЧНИК KP.RU