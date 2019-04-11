На Урале создадут 23 мобильные бригады для доставки в больницу пенсионеров из глубинки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-11T10:33:48+03:00

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В Свердловской области появятся 23 мобильные бригады, которые займутся доставкой в больницы региона пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Сейчас в уральской глубинке проживают 108 тысяч таких пенсионеров. Для всех них госпитализация будет бесплатной. Базироваться транспорт будет при комплексных центрах социального обслуживания в муниципалитетах Среднего Урала.

- Машины должны быть оборудованы для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями: необходимо не менее одного места под коляску и для размещения коляски в сложенном виде. В проеме задней двери должен быть установлен электроподъемник с пультом управления для подъёма инвалидной коляски, а также крепления для инвалидной коляски, - рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Медицинская служба доставки должна заработать с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU