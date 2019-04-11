В Кушве УК заплатит 125 тысяч за падение с крыши снега на 3-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-11T10:36:04+03:00

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В Кушве наказали управляющую компанию, с многоэтажного дома которой на 3-летнюю девочку рухнул кусок плотного снега.

Инцидент произошел у дома № 15 на улице Магистральная, когда мимо проходили вышедшие на прогулку мама с маленькой дочкой.

Приехавшие врачи "скорой" диагностировали у ребенка ушиб левой голени и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

- В ходе проверки установлен факт ненадлежащего исполнения ООО УК «Уютный дом Кушва» обязанностей по своевременной и качественной очистке кровли дома от снега. В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил административное дело в отношении самой УК и ее директора по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд оштрафовал управляющую компанию на 125 тысяч рублей, а ее директора обязал выплатить 25 тысяч. Кроме того, главный инженер компании получил выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU