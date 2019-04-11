В Свердловской области раздавили и смешали с землей 1,5 тонны фруктов и грибов
Управление Россельхознадзора, ФСБ и транспортная прокуратура по Свердловской области, а также сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 1,5 тонны яблок, груш и шампиньонов. На продукты не было документов.
Фото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора Свердловской области
- 1390 килограмм яблок, 12,8 килограмм груш и 99 килограмм шампиньонов смешали с землей на полигоне бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Таможенники и сотрудники Россельхознадзора смешали с землей яблоки и грибы.Видео: Маргарита Махонина Предоставила пресс-служба Управления Россельхознадзора Свердловской области
Их уничтожили на плодоовощной базе Екатеринбурга. Мероприятие проводили в рамках исполнения указов президента России, а также для выявления нарушений в сфере карантина растений.
ИСТОЧНИК KP.RU