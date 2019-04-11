2019-04-11T10:01:37+03:00
Общество

В Свердловской области раздавили и смешали с землей 1,5 тонны фруктов и грибов

Сотрудники таможни не нашли документы на продукты
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора Свердловской областиФото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора Свердловской области
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Управление Россельхознадзора, ФСБ и транспортная прокуратура по Свердловской области, а также сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 1,5 тонны яблок, груш и шампиньонов. На продукты не было документов.

Фото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора Свердловской области

- 1390 килограмм яблок, 12,8 килограмм груш и 99 килограмм шампиньонов смешали с землей на полигоне бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Таможенники и сотрудники Россельхознадзора смешали с землей яблоки и грибы.Видео: Маргарита Махонина Предоставила пресс-служба Управления Россельхознадзора Свердловской области

Их уничтожили на плодоовощной базе Екатеринбурга. Мероприятие проводили в рамках исполнения указов президента России, а также для выявления нарушений в сфере карантина растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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