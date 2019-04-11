2019-04-11T09:32:31+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Банк активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. В октябре прошлого года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Вот уже 2 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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