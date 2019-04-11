56 тысячам свердловских должников запретили выезжать из России

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-11T09:03:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года судебные приставы Свердловской области запретили 56 тысячам должников выезжать за пределы России. Общая задолженность нарушителей превысила 32 миллиарда рублей.

- Только алиментщикам вынесли 7 100 постановлений. Они должны 1,5 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по региону. – 68 миллионов рублей составили долги по штрафам ГИБДД, за энергию – 82 миллиона рублей. 18 тысяч свердловчан не выплатили кредиты на сумму более 8 миллиардов рублей.

Кроме того, не смогут покинуть России около 1000 уральцев, имеющих долги по налогам. Приставы напомнили, что узнать о имеющихся задолженностях можно через сервис ФССП «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU