В Екатеринбурге пройдут масштабные раскопки по улице Малышева для ремонта труб

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-11T08:33:45+03:00

О конкретных местах, где перекроют дорогу, сообщат за день до начала работ

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В Екатеринбурге продолжается ремонт сетей водоснабжения. ЕМУП «Водоканал» планирует начать раскопки по нечетной стороне улицы Малышева: между Комсомольской и Студенческой. Водоотвод на этом участке проложили еще в 1950-е годы. Дома, к которым он подключен, переведут на водоотвод, расположенный рядом с проезжей частью.

- После этого в случаях аварийных ситуаций рабочим не придется разрушать дорожное покрытие. Кроме того, улучшится качество водоснабжения, - сообщили в пресс-службе «Водоканала». – О конкретных местах дорожных перекрытий мы сообщим за день до начала работ.

Также работы проведут на перекрестке улиц Малышева и Гагарина, и напротив радиофака УрФУ. А также на участке от Гагарина до улицы Восточной – длиной 500 миллиметров. Тем не менее, отключение этого водоотвода приведет к снижению подачи давления и холодной воды во Втузгородке, Синих камнях и ЖБИ.

Также в «Водоканале» добавили, что работы по переустройству сетей водоснабжения под Макаровским мостом подходят к концу. После них питьевая вода с Западной фильтрованной станции начнет поступать в кварталы Железнодорожного и Кировского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU