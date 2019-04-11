"Угрожал оружием": В Екатеринбурге ограбили отделение Райффазенбанка

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-11T07:48:48+03:00

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Накануне вечером в отделение Райффазенбанка на улице Уральской, 75 ворвался грабитель. Как рассказали в пресс-службе банка порталу Е1, мужчина был вооружен. Угрожая сотруднику банка, он забрал наличные деньги из кассы, после чего скрылся.

На место выезжала полиция. Они опрашивали свидетелей, а также жителей близлежащих домов.

- На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение, - коротко отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье - "разбой". Если грабителя найдут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU