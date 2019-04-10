2019-04-10T16:15:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали 18-летнего автовора, угнавшего три легковушки

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге сотрудники ДПС по время рейда по проверке документов задержали подозреваемого в краже автомобилей.

На Луначарского полицейские за нарушение ПДД остановили «Иж-Ода». За рулем легковушки сидел бесправный 18-летний местный житель. Во время составления протокола парень сознался, что машину угнал, взломав двери и замки.

- Уже в отделе полиции было установлено, что подобные правонарушения он совершил в марте этого года: в Кировском районе молодой человек был задержан при управлении «Иж-Ода», который им был угнан с Восточной, в Октябрьском районе от дома № 55 по улице Бажова им была похищена «Ока». В предыдущие разы водитель также был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

До вынесения приговора молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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