2019-04-10T15:55:17+03:00
Происшествия

На спасателей МЧС, которые нашли в горах Северного Урала двух туристок, не будут возбуждать уголовное дело

Родственники погибшей Елены Подкорытовой обвиняли их в халатности
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Следственный комитет завершил проверку в отношении спасателей МЧС, который участвовали в поисках пропавших туристок на севере Свердловской области. В середине января во время похода на Сухогорский камень от группы отбились Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова.

Женщины почти три дня плутали в горах. Когда спасатели нашли их в чаще леса, то 35-летняя Елена Подкорытова была уже мертва, а вторая туристка была в критическом состоянии. Выжившую на вертолете доставили в больницу Краснотурьинска, а на следующий день перевезли в ожоговый центр ГКБ № 40 в Екатеринбурге.

Врачам пришлось ампутировать Елене ноги, а родственники погибшей обвинили спасателей в халатности.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказал «КП» руководитель следственного отдела Краснотурьинска Федор Заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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