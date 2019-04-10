На границе Белоруссии и Польши поймали сбежавшего из-под залога уральского банкира
В Екатеринбург вернут осужденного беглого банкира, попытавшегося скрыться за границей.
Еще в конце прошлого года мужчина получил шесть лет колонии общего режима за то, что злоупотреблял полномочиями и умышленно обанкротил банк. В общей сложности руководитель кредитного учреждения вывел сотни миллионов рублей.
До вынесения приговора обвиняемому позволили остаться на свободе под залог в миллион. Однако, как только деньги были внесены, банкир подался в бега, за что был объявлен в федеральный розыск. Выдал себя осужденный попыткой притвориться другим человеком.
- При прохождении пограничного контроля пограничным нарядом Республики Беларусь при попытке пересечь белорусско-польскую границу был задержан мужчина с паспортом гражданина Словении, паспорт имел признаки частичной подделки в виде замены страницы с установочными данными лица, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области. - В ходе проверки установлено, что мужчина находится в розыске на территории России и является тем самым банкиром.
В настоящее время беглец взят под стражу в Белоруссии. После оформления необходимых документов банкира вернут на родину и отправят за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU