2019-04-10T14:26:56+03:00
Общество

За год работы реестра уволенных за коррупцию в него попали 35 свердловчан

Большая часть - бывшие сотрудники МВД
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В марте 2018-го председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании списка лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Спустя год работы портала в "черном списке" оказались 35 свердловчан.

Всего в перечне 1110 человек, все они были лишены должностей за правонарушения коррупционного законодательства: получение и дача взятки, сокрытие в отчетности доходов, конфликт интересов.

Среди провинившихся уральцев больше всего оказалось теперь уже экс-представителей МВД. Таких в списке 20 человек. Остальные - сотрудники службы судебных приставов, депутаты муниципалитетов, работники городских администраций.

В списке провинившиеся будут находиться ближайшие пять лет. В перечне указаны имя и фамилия уволенного, его должность, место работы и причина, по которой он снят с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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