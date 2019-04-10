В Реже пенсионерка на Kia сбила ребенка
В городе Реже под колесами иномарки пострадал несовершеннолетний ребенок. Авария произошла на улице Строителей, где мальчик почему-то шел по обочине дороги, хотя рядом имелся тротуар.
За рулем машины находилась 55-летняя женщина, которая отвезла ребенка домой и не стала сообщать о ДТП в ГИБДД. Однако позже пострадавшему стало плохо и родители вызвали "скорую". В больнице у мальчика диагностировали травмы головы и ушибы лица.
- Женщина пояснила, что отвлеклась на пешеходов, которые двигались по другой стороне дороги. Кроме этого, она решила, что ребенок травм не получил, поэтому отвезла его домой, а в ГИБДД решила не сообщать, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. -
За оставление места ДТП автоледи грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU