В Реже пенсионерка на Kia сбила ребенка

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-10T13:32:56+03:00

После аварии женщина отвезла пострадавшего домой и не стала сообщать в ГИБДД

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В городе Реже под колесами иномарки пострадал несовершеннолетний ребенок. Авария произошла на улице Строителей, где мальчик почему-то шел по обочине дороги, хотя рядом имелся тротуар.

За рулем машины находилась 55-летняя женщина, которая отвезла ребенка домой и не стала сообщать о ДТП в ГИБДД. Однако позже пострадавшему стало плохо и родители вызвали "скорую". В больнице у мальчика диагностировали травмы головы и ушибы лица.

- Женщина пояснила, что отвлеклась на пешеходов, которые двигались по другой стороне дороги. Кроме этого, она решила, что ребенок травм не получил, поэтому отвезла его домой, а в ГИБДД решила не сообщать, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. -

За оставление места ДТП автоледи грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU