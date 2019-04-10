2019-04-10T12:19:12+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза

Купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» можно в любом регионе присутствия банка
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками-партнерами Банка для клиентов, покупающих квартиру в строящемся доме, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей существенно уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может выйти из «каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами. Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев включительно. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» можно в любом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области программа также распространяется и на покупку апартаментов на первичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уралец поехал в гости к сестре, но вместо этого ограбил магазин
Снег и дождь: в выходные в Екатеринбурге похолодает
В Екатеринбурге задержали девушку, заказавшую по почте наркотики из Польши
Жительница Краснотурьинска забила друга сковородой, на которой до этого поджарила для него яичницу
Защитники сквера у Драмтеатра будут добиваться запрета его вырубки в суде
Москва назначила главным наркологом УрФО экс-руководителя «Урала без наркотиков»
В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой»
В Нижнем Тагиле мужчина ограбил салон сотовой связи после отказа оформить кредит на телефон
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки на Ботанике
Сергей Карякин на багги, участвовавшем в «Дакаре», покорит снежный склон Уктуса
В Екатеринбурге к 300-летию установят инновационные уличные фонари