2019-04-10T11:48:26+03:00
Общество

Снег и дождь: в выходные в Екатеринбурге похолодает

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки в – 6 градусов
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Тепло пришло в город ненадолгоТепло пришло в город ненадолгоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На текущей рабочей неделе в Екатеринбург пришло неожиданное тепло, несвойственное для первой половины апреля: градусники в среду, четверг и пятницу покажут отметки от +15 до +18 градусов. При этом в городе тепло и почти безветренно.

Ситуация с погодой изменится в выходные: уральцев ждет похолодание и осадки.

Так, в субботу, 13 апреля, в Екатеринбурге ожидается всего +7 градусов днем и до – 6 градусов ночью, также на улице будет идти дождь.

В воскресенье, 14 апреля, синоптики обещают +3 градуса, утром мокрый снег, в ночь на понедельник столбики термометров также опустятся до – 6.

На будущей неделе в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами будет пролетать снег. В дневные часы температура воздуха составит от +4 до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург стал первым городом, где запустили сервис по поиску пропавших домашних животных
В Реже пенсионерка на Kia сбила ребенка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Уралец поехал в гости к сестре, но вместо этого ограбил магазин
В Екатеринбурге задержали девушку, заказавшую по почте наркотики из Польши
Жительница Краснотурьинска забила друга сковородой, на которой до этого поджарила для него яичницу
Защитники сквера у Драмтеатра будут добиваться запрета его вырубки в суде
Москва назначила главным наркологом УрФО экс-руководителя «Урала без наркотиков»
В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой»
В Нижнем Тагиле мужчина ограбил салон сотовой связи после отказа оформить кредит на телефон
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки на Ботанике
Сергей Карякин на багги, участвовавшем в «Дакаре», покорит снежный склон Уктуса
В Екатеринбурге к 300-летию установят инновационные уличные фонари