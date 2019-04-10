Снег и дождь: в выходные в Екатеринбурге похолодает
На текущей рабочей неделе в Екатеринбург пришло неожиданное тепло, несвойственное для первой половины апреля: градусники в среду, четверг и пятницу покажут отметки от +15 до +18 градусов. При этом в городе тепло и почти безветренно.
Ситуация с погодой изменится в выходные: уральцев ждет похолодание и осадки.
Так, в субботу, 13 апреля, в Екатеринбурге ожидается всего +7 градусов днем и до – 6 градусов ночью, также на улице будет идти дождь.
В воскресенье, 14 апреля, синоптики обещают +3 градуса, утром мокрый снег, в ночь на понедельник столбики термометров также опустятся до – 6.
На будущей неделе в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами будет пролетать снег. В дневные часы температура воздуха составит от +4 до +7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU