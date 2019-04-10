Снег и дождь: в выходные в Екатеринбурге похолодает

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-10T11:48:26+03:00

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки в – 6 градусов

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На текущей рабочей неделе в Екатеринбург пришло неожиданное тепло, несвойственное для первой половины апреля: градусники в среду, четверг и пятницу покажут отметки от +15 до +18 градусов. При этом в городе тепло и почти безветренно.

Ситуация с погодой изменится в выходные: уральцев ждет похолодание и осадки.

Так, в субботу, 13 апреля, в Екатеринбурге ожидается всего +7 градусов днем и до – 6 градусов ночью, также на улице будет идти дождь.

В воскресенье, 14 апреля, синоптики обещают +3 градуса, утром мокрый снег, в ночь на понедельник столбики термометров также опустятся до – 6.

На будущей неделе в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами будет пролетать снег. В дневные часы температура воздуха составит от +4 до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU