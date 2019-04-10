В Екатеринбурге задержали девушку, заказавшую по почте наркотики из Польши

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-10T11:41:44+03:00

В посылке была упаковка с запрещенными таблетками

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Кольцовские таможенники задержали 24-летнюю екатеринбурженку, получавшую посылку из Польши.

Бандероль, прибывшая из-за границы, сразу же вызвала подозрения проверяющих. А в ходе экспертизы выяснилось, что внутри находятся 30 таблеток с наркотическим веществом эфедроном. Общая масса запрещенного средства составила 10,6 граммов.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Задержанная рассказала, что заказала таблетки в интернете. Это вещество используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы. Это вещество внесено в список запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении получательницы возбуждено уголовное дело. Екатеринбурженке грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU