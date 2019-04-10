В Екатеринбурге задержали девушку, заказавшую по почте наркотики из Польши
Кольцовские таможенники задержали 24-летнюю екатеринбурженку, получавшую посылку из Польши.
Бандероль, прибывшая из-за границы, сразу же вызвала подозрения проверяющих. А в ходе экспертизы выяснилось, что внутри находятся 30 таблеток с наркотическим веществом эфедроном. Общая масса запрещенного средства составила 10,6 граммов.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- Задержанная рассказала, что заказала таблетки в интернете. Это вещество используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы. Это вещество внесено в список запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В отношении получательницы возбуждено уголовное дело. Екатеринбурженке грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU